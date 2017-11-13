Нефть дорожает после подрыва нефтепровода в Бахрейне

Цены на нефть незначительно растут в понедельник на ожиданиях стабилизации нефтяного рынка в связи со сделкой ОПЕК+, а также на обеспокоенности трейдеров в связи с подрывом нефтепровода в Бахрейне в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до 63,57 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,12%, до 56,81 доллара за баррель, передает Прайм.

Рынки ожидают, что решение по продлению сделки может быть принято на встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи, которая состоится 30 ноября в Вене. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Рост цен также поддерживает обеспокоенность возможными сбоями поставок нефти из Саудовской Аравии в связи с подрывом нефтепровода на участке в Бахрейне. МВД Бахрейна сообщило в субботу, что нефтепровод из Саудовской Аравии был подорван в пятницу в результате "экстремистских действий". Силам гражданской обороны удалось быстро потушить возникший на нефтепроводе пожар, никто не пострадал.

При этом Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода в Бахрейн и усилила безопасность на нефтяных объектах в стране, как сообщал позднее в субботу саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на минэнерго королевства.

Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа в записи в микроблоге в Twitter обвинил в подрыве нефтепровода Иран. Позднее МИД Ирана отверг обвинения в причастности к взрыву на нефтепроводе. Бахрейнские СМИ в воскресенье сообщили, что Саудовская Аравия в сжатые сроки восстановила поставки нефти по трубопроводу в Бахрейн.