МИД России считает «Южный поток» общеевропейским проектом

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что строительство газопровода «Южный поток» становится общеевропейским проектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя подписанные 15 мая в Сочи российской компанией «Газпром» соглашения с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода «Южный поток» по территории этих стран.

Он подчеркнул, что подписание таких соглашений является знаковым событием, и Россия придает ему большое значение как одному из важнейших направлений диверсификации маршрутов транспортировки российского газа в Европу.

«Подписанные документы еще одно подтверждение того, что этот проект является экономически обоснованным и привлекательным с точки зрения рентабельности, гарантированного ресурсного наполнения, устойчивого спроса на поставляемые по газопроводу в будущем энергоносители», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, в России удовлетворены, что реализация этого проекта переходит в практическую плоскость.

«Хотели бы отметить, что перечень участвующих в проекте стран и компаний показывает, что «Южный поток» все более становится общеевропейским проектом», - сказал он, добавив, что неслучайно недавно несколько государств-членов ЕС поставили перед Брюсселем вопрос о придании этому проекту по образцу «Северного потока» статуса приоритетного энергетического проекта Евросоюза.

А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что Россия считает, что строительство «Южного потока» не ущемляет чих-то интересов в Европе и не рассматривает в качестве альтернативы проекту «Набукко».

"Мы не являемся априори противниками проекта ("Набукко"). Но пока не решены вопросы ресурсной базы и инвестиционной составляющей, что не позволяет говорить о его экономической нецелесообразности", - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценили активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.

«По моему мнению, активизацию действий Российской Федерации (по проекту «Южный поток» - УНИАН) нельзя расценивать как дружественный к украинскому народу в целом», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил мнение, что наиболее оптимальный и экономически целесообразный путь транспортировки российского газа на Запад - это через газотранспортную систему Украины.

«Если решение Российской Федерации сводится к тому, чтобы лишь обойти Украину, то этот отвечает этому тезису (недружественный шаг по отношению к Украине - УНИАН)», - добавил он.

18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.