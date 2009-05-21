Украина и РФ договорились провести переговоры по «Укртатнафте»

Украина и Россия договорились в срок до 1 июля 2009 года провести переговоры по нормализации деятельности ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

По словам собеседника агентства, такая договоренность была достигнута в ходе заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое прошло 29 апреля в Москве.

В частности, стороны отметили взаимную заинтересованность в восстановлении деятельности ЗАО «Укртатнафта» и договорились, что переговоры проведут Министерство топлива и энергетики Украины, НАК «Нафтогаз Украины», Министерство энергетики Российской Федерации с участием правительства Республики Татарстан с привлечением заинтересованных субъектов.

Кроме того, стороны договорились, что НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Укртранснафта» совместно с Министерством энергетики России и ОАО «АК «Транснефть» в срок до 1 июня 2009 года проведут консультации по вопросу возможности использования нулевой ставки НДС при транспортировке нефти на НПЗ Украины.

Напомним, в последние годы на «Укртатнафте» была конфликтная ситуация вокруг руководства компании. В связи с этим российская компания «Татнефть», являвшаяся основным поставщиком сырья на предприятие, прекратила отгрузку сырья на завод.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).