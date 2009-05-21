Украина и РФ договорились о контракте на поставку ядерного топлива

Украина и Россия договорились до 15 июля текущего года заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на договоренности, зафиксированные в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По данным пресс-службы, подписание контракта в оговоренный срок поручено обеспечить Министерству топлива и энергетики и государственной корпорации «Росатом».

Кроме того, Минтопэнерго и «Росатому» поручено до 1 ноября подготовить проект соглашения о сотрудничестве в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Договоренностями также зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участи в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Напомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».