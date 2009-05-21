На Закарпатье сегодня на нефтебазе загорелся резервуар объемом 2 тыс. кубометров с остатками нефтепродуктов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления МЧС в Закарпатской области Владимир БОДАК.

В частности, по его словам, сегодня в первой половине дня возник пожар на территории резервуарного парка склада нефтепродуктов Закарпатского филиала ОАО «Концерн Галнафтогаз». Загорелся резервуар объемом 2 тыс. кубометров с остатками нефтепродуктов.

Сам объект, по утверждению спасателей, находится в стадии ликвидации. На нем как раз проводились работы по очистке резервуаров от нефтепродуктов. По предварительной версии, к пожару привело возгорание паров бензину, которое произошло в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования переносного насоса, использовавшегося для перекачивания светлых нефтепродуктов.

Во время возгорания, по информации В.БОДАКА, один человек пострадал: получил ожоговые травмы слесарь-зачищик, житель Львова. У него врачи диагностировали ожоговую травму ІІ-ІІІ степени тяжести правой руки.

Для тушения пожара, учитывая потенциальную опасность подобных возгораний, был поднят Хустский сводный отряд оперативно-спасательной службы области, также вызвали пожарных из соседних Виноградовского и Тячевского районов.

«Только тот, кто знаком с особенностями тушения нефтепродуктов, может оценить сложность задачи, стоявшей перед хустскими пожарными. Но благодаря действиям личного состава нам удалось правильно расставить пожарную технику, в кратчайшие сроки подготовить пенную атаку, чтобы сбить пламя и защитить находящийся рядом с пылающей емкостью резервуар», - сообщил В.БОДАК.

Начальник управления также сообщил, что пожар удалось потушить всего за 40 минут.

Прямой материальный ущерб, причиненный огнем, сейчас устанавливается. Стоимость спасенного имущества, по предварительным данным, составляет около 1 млн. грн.