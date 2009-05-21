Директором «Укринтерэнерго» назначен Бондаренко

Министерство топлива и энергетики Украины назначило директором государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Валентина БОНДАРЕНКО вместо уволенного по собственному желанию Андрея ИВАНЧУКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный 18 мая т.г.

До назначения директором «Укринтерэнерго» В.БОНДАРЕНКО работал директором по развитию корпорации «МАСТ-ИПРА». В 2006 году был включен в состав Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины. С октября 1995 года по сентябрь 1998 года занимал должность заместителя министра топлива и энергетики.

А.ИВАНЧУК, возглавивший «Укринтерэнерго» в марте 2008 года, с 11 декабря 2008 года находился в отпуске по уходу за ребенком.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.