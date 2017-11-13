Saudi Aramco хочет за 10 лет вложить более $300 миллиардов в нефтегазовые проекты
17:05, 13 ноября 2017Энергетика
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Это в основном будут проекты на суше, на морском шельфе, на совместных предприятиях в королевстве и за его пределами.
Иллюстрация REUTERS
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует в течение 10 лет вложить около 300 миллиардов долларов в нефтегазовые проекты, сообщает Прайм со ссылкой на заявление исполнительного директора Saudi Aramco Амин Насер.
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"Около 300 миллиардов долларов мы планируем вложить в течение 10 лет в проекты в нефтяной и газовой сферах. Это в основном будут проекты на суше, на морском шельфе, на совместных предприятиях в королевстве и за его пределами", - отметил он.
Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.
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