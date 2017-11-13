Правительство намерено создать в Украине международный газовый хаб - Кистион

Конечная цель реформирования газового рынка Украины – это создание в течение 10-15 лет на базе мощностей украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Восточно-европейского газового хаба с годовым оборотом торгов около 215 миллиардов кубометров.

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Об этом во время круглого стола, который был посвящен достижениям энергонезависимости Украины и промышленному развитию, заявил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Какой рынок газа строит Украина? По нашему глубокому убеждению, нашей целью является создание международного газового хаба. Я бы назвал его Восточно-европейский газовый хаб. Это идеальная перспективная модель газового рынка Украины", - сказал он, добавив, что для создания такого хаба понадобится 10-15 лет.

По словам Кистиона, на сегодня Украина имеет "хорошую платформу для создания хаба".

"Общий объем торговых операций, которого мы можем достичь – это около 215 миллиардов кубометров газа в год", - отметил вице-премьер, приведя пример газового хаба в Германии, возле г. Дюссельдорф, годовой объем торгов на котором в 2016 году составил 108 миллиардов кубометров газа.