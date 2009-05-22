Нефть подешевела

Фьючерсы на нефть на торгах в четверг закрылись с понижением вслед за падением котировок американских акций на фоне опасений по поводу того, что спад мировой экономики продлится дольше, чем думают многие инвесторы, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 99 центов, или на 1,6%, до 61,05 доллара за баррель и, таким образом, прервали трехдневный рост.

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов снизились на 66 центов, или на 1,1%, до 59,93 доллара за баррель.

Надежды на скорое восстановление экономики, которые способствовали росту цен на нефть и акции на протяжении последних недель, ослабели после того, как Министерство труда США сообщило о рекордном уровне числа заявок на пособие по безработице. Впрочем, число первичных заявок уменьшилось.

Еженедельные данные по заявкам в сочетании с отчетом Федерального резервного банка Филадельфии, который показал снижение активности в производственном секторе региона, сигнализируют о том, что до восстановления экономики пройдет еще довольно много времени. На этом фоне цены на акции США и сырьевые товары упали.

Расчеты на дальнейший рост цен на нефть и бензин подвергнутся испытанию на прочность в течение выходных, приуроченных ко Дню поминовения в США. Обычно эти выходные знаменуют собой начало трехмесячного периода, в течение которого потребление бензина в США резко возрастает в связи с отпусками.

Рост безработицы означает, что число тех, кто отправится отдыхать на машине, снизится. Тем не менее, инвесторы, спровоцировавшие рост цен на нефть на этой неделе до 6-месячного максимума, рассчитывают на то, что снижение розничных цен на бензин подхлестнет спрос.

Котировки июньских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 98 пунктов, или на 0,5%, до 1,7997 доллара за галлон. Котировки июньских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 1,17 цента, или на 0,8%, до 1,5294 доллара за галлон.