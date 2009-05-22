Россия уже готовится к газовому кризису зимой

Украина запасает на зиму недостаточно газа, создавая предпосылки для повторения в начале 2010 года перебоев в поставках топлива в Европу, - заявил источник в окружении российского премьер-министра Владимира Путина, - передает ВВС.

Путин находится в столице Казахстана Астане, где на сегодня у него запланирована встреча с Юлией Тимошенко.

Неназванный источник в российской делегации ранее заявил, что "Газпром" уже полностью расплатился за транзит газа в Европу через территорию Украины на весь год вперед, однако из данных "Нафтогаза" следует, что у него все равно нет денег на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

"Нафтогаз Украины", в свою очередь, опровергает заявления российской стороны о том, что у компании недостаточно средств для создания запасов газа, предназначенного для европейских потребителей.

Эхо Москвы