Медведев снова сомневается в возможностях Украины

Россия сомневается в возможности Украины заплатить более 4 миллиардов долларов за закачку 19,5 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища газа.

Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«В настоящий момент подлежит поставке и закачке в подземные хранилища достаточно большой объем в районе 19,5 миллиардов. Это стоит свыше 4 миллиардов долларов. Если у украинской стороны есть деньги, ну и отлично, однако у нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита Россия-ЕС.

Отвечая на вопрос журналиста, даст ли Россия заверения в бесперебойности поставок газа в Европу, президент РФ сказал: "Никаких заверений РФ не давала и давать не будет. Чего это ради? На нашей стороне никаких проблем нет, у нас все в порядке и с газом, и с исполнением наших обязанностей. Заверения пусть дает тот, кто обязан платить за газ".