ЕС не сомневается в нынешней системе энергобезопасности

ЕС не ставит под вопрос эффективность существующей в Европе системы энергобезопасности - Баррозу

Киев. 22 мая. УНИАН. Европа готова обсуждать новые инициативы по энергетическому сотрудничеству, однако не ставит под вопрос эффективность существующей системы энергобезопасности.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы готовы обсуждать предложения российской стороны, мы открыты к обсуждению того, как улучшить существующие рамки, но мы не должны отбрасывать те соглашения, которые уже существуют», - сказал Ж.БАРРОЗУ. "Мы придерживаемся этих соглашений, мы открыты к обсуждению предложений, но должны скорее основываться на существующих (соглашений), не ставя под сомнение, под вопрос ту систему, которая существует", - сказал он.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ ранее на той же пресс-конференции сообщил позицию России, согласно которой необходимо выработать новые соглашения по энергобезопасности, поскольку, по его мнению, ныне существующие, в частности Энергетическая хартия, перестали быть эффективными.