Компания Ахметова получит лицензию на поставку природного газа

Подразделение энергетического холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, которое отвечает за добычу природного газа и газового конденсата, «ДТЭК Нефтегаз» намерено 16 ноября получить лицензию на поставку природного газа на территории Украины.

Читайте такжеШвейцарской компании разрешили торговать газом в Украине

Об этом говорится в опубликованном проекте решения государственного органа, который выдает такую лицензию, - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Выдать ООО «ДТЭК Нефтегаз» лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставкам природного газа на территории Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2017 года компания «ДТЭК Нефтегаз» увеличила добычу газа на 3% - до 1,24 млрд куб. м.

В начале марта «ДТЭК Нетфегаз» заявил о планах до 2020 года увеличить добычу газа в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 3 млрд куб. м в год.

Справка УНИАН. «ДТЭК Нефтегаз» – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов «ДТЭК Нефтегаз» входят два газодобывающих предприятия – «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.