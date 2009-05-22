Россия попросит ЕС сделать "Южный поток" в приоритетным проектом

Россия намерена подать заявку в Евросоюз с просьбой включить "Южный поток" в приоритетные проекты ЕС. Об этом сообщил сегодня министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает ИТАР-ТАСС.

"Совместно с европейскими коллегами обратимся в ЕС с такой просьбой, - сказал он. - Такая заявка будет подана".

Как сообщал УНИАН, 20 мая Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценили активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.

При этом он выразил мнение, что наиболее оптимальный и экономически целесообразный путь транспортировки российского газа на Запад - это через газотранспортную систему Украины.

18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.