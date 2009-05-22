Чавес национализировал американскую Williams Company

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС возглавил в четверг официальный акт национализации американской компании, выполнявшей закачку газа в нефтяные скважины, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Williams Company по контракту с государственной нефтегазовой корпорацией Petroleos de Venezuela (PDVSA) осуществляла работы в штате Монагас. О размере компенсации не сообщается.

Переход под контроль PDVSA трех компрессорных комплексов по закачке под давлением газа, что позволяет повысить отдачу нефтяных месторождений, подводит черту "злосчастной приватизации" 1990-х годов, заявил венесуэльский президент. У.ЧАВЕС отметил, что национализация только этой компании позволит экономить 56 млн. долл. в год, которые будут направлены на развитие сельскохозяйственного производства и строительство жилья в этом регионе.

Экспроприация частных компаний и предприятий нефтяного сектора Венесуэлы осуществляется на основании соответствующего закона, принятого Национальной ассамблеей (парламентом) в начале мая этого года.

Министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль РАМИРЕС, также возглавляющий PDVSA, сообщил, что менее чем за две недели экспроприированы 69 частных компаний, выполнявших вспомогательные работы, связанные с нефтедобычей в районе озера Маракайбо, и 5 предприятий в штате Монагас. Он отметил, что три национализированных комплекса, принадлежавших Williams Company, обеспечивали добычу 500 тыс. баррелей нефти в сутки. При этом Р.РАМИРЕС заявил, что стратегическая нефтяная отрасль не может "зависеть от транснациональных компаний" и поэтому подконтрольные транснациональному капиталу комплексы "сегодня перешли под контроль народа и революционного государства".