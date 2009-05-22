НКРЭ планирует разработать новую сетку "зеленых" тарифов до июля

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) планирует разработать и принять новое постановление об утверждении сетки "зеленых" тарифов до июля.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления генерации НКРЭ Василий ВОЛОШЕНЮК комментируя вчерашнее решение НКРЭ об отмене постановления от 15 января т.г. №25, которым на 2009 год устанавливался единый "зеленый" тариф на уровне 66,24 коп. за кВт/ч.

«Планируем разработать за два месяца», - сказал он.

В. ВОЛОШЕНЮК пояснил, что прежнее постановление комиссии отменено в связи со вступлением в силу поправок к Закону «Об электроэнергетике», которыми была введена дифференциация тарифов в зависимости от вида используемого альтернативного источника энергии.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об электроэнергетике».

Поправками НКРЭ предложено установить базовый «зеленый» тариф, к которому будут применяться коэффициенты в зависимости от вида альтернативного источника энергии.

Базовый тариф предлагается установить на уровне розничного тарифа на электроэнергию, установленного для потребителей второго класса по состоянию на январь 2009 года (58,46 коп. за кВт/ч без НДС).

Коэффициенты, применяемые к "зеленому" тарифу, предлагается установить на уровне: 1,2 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 600 кВт; 1,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых больше 600 кВт, но не превышает 2 000 кВт; 2,1 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых превышает 2 000 кВт; 2,3 - для электроэнергии, выработанной из биомассы; 4,8 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики; 4,6 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых превышает 100 кВт; 4,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых не превышает 100 кВт, а также для объектов, вмонтированных (установленных) на фасадах домов, зданий и сооружений, независимо от их предельной мощности; 0,8 - для электроэнергии, выработанной малыми гидроэлектростанциями.

При этом предполагается, что величина коэффициентов, применяемая к тарифам объектов альтернативной энергетики, введенным в эксплуатацию или существенно модернизированным после 2014, 2019 и 2024 гг., будет снижаться соответственно на 10, 20 и 30% от его базовой величины.

Закон также предусматривает фиксацию минимального размера «зеленого» тарифа путем перевода в евро его величины по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года.