"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

Российский газовый гигант "Газпром" 7 ноября подал апелляцию на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с Национальным госхолдингом "Нафтогаз Украины", окончательное решение ожидается не позднее 30 декабря 2017 года.

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Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

"Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 г., 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 г. ПАО "Газпром" подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение по делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года.

Уточненная сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" составляла свыше 37 миллиардов долларов, она включала требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери-или-плати" за 2012-2016 гг., а также пени за просрочку оплаты газа.