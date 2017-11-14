"Газпром" признал, что новые санкции США создают риски для строительства газопроводов в обход Украины

Российский газовый монополист признает, что новые санкции США создают риски для реализации проектов газопроводов в обход Украины «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

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Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», так и для обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Голубой поток», - говорится в документе.

При этом указывается, что более точно оценить указанные риски будет возможно только в случае принятия специальных актов президента США, направленных на реализацию указанного правомочия, а также опубликования официальных разъяснений или толкований со стороны Министерства финансов США.

В "Газпроме" напоминают, что после подписания президентом США Дональдом Трампом вступил в силу закон, который, наделяет президента США правом во взаимодействии (координации) с союзниками вводить определенные санкционные меры в отношении любого лица, которое сознательно совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации (на сумму более 1 млн долл. США или в совокупности в течение года на общую сумму более 5 млн долл. США) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы.