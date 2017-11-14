"Газпром" признал, что новые санкции США создают риски для строительства газопроводов в обход Украины
Российский монополист указывает, что более точно оценить риски будет возможно после опубликования официальных разъяснений или толкований со стороны Министерства финансов США.
Российский газовый монополист признает, что новые санкции США создают риски для реализации проектов газопроводов в обход Украины «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.
«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», так и для обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Голубой поток», - говорится в документе.
При этом указывается, что более точно оценить указанные риски будет возможно только в случае принятия специальных актов президента США, направленных на реализацию указанного правомочия, а также опубликования официальных разъяснений или толкований со стороны Министерства финансов США.
В "Газпроме" напоминают, что после подписания президентом США Дональдом Трампом вступил в силу закон, который, наделяет президента США правом во взаимодействии (координации) с союзниками вводить определенные санкционные меры в отношении любого лица, которое сознательно совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации (на сумму более 1 млн долл. США или в совокупности в течение года на общую сумму более 5 млн долл. США) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы.