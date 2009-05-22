«Газпром» всегда все знает лучше всех

В «Газпроме» заявляют, что отсутствие у Украины денег на закачку природного газа в ПХГ может стать технологической проблемой.

Об этом в интервью телеканалу «Вести» заявил заместитель председателя главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

"Сейчас мы сталкиваемся с необходимостью закачки в ПХГ (подземные хранилища газа) Украины 19,5 млрд. кубических метров газа стоимостью свыше 4 млрд. долл. У Украины из-за того, что находится в кризисной ситуации, предбанкротной практически, судя по всему таких финансовых средств нет. Кредитовать Украину, похоже, никто не торопится, и это уже может перейти из коммерческой проблемы в технологическую", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов, и данный документ может быть готов уже после майских праздников.

19 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что министерство допускает уточнение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год. По его словам, финплан компании может быть откорректирован в части предусмотрения денежных ресурсов, необходимых для обеспечения закачки газа в подземные хранилища. При этом он напомнил, что НАК планирует закачать в ПХГ в текущем году 19,2 млрд. куб. м газа.