Украина предлагает Казахстану и РФ свое участие в обогащении урана

Украина заинтересована принять участие в реализации российско-казахстанского проекта по созданию центра обогащения урана.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Астане на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина и Казахстан имеют грандиозные возможности для сотрудничества и поблагодарила Н.НАЗАРБАЕВА за то, что он на протяжении многих лет прилагал максимум усилий для развития отношений между обеими странами.

Премьер-министр заметила, что Украина и Казахстан имеют большие возможности для сотрудничества в отрасли производства техники для АПК и авиастроительстве.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что Украина может принять участие в проекте по созданию центра обогащения урана, реализация которого сейчас обсуждается на уровне руководства Российской Федерации и Казахстана. При этом глава украинского правительства сообщила, что Украина активно развивает добычу урана.

В свою очередь, Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ подчеркнул, что лично для него отношения Украины и Казахстана “являются приоритетными”.

“Я сожалею, что тот большой потенциал, который есть у двух стран, не используется, а достигнутые между Украиной и Казахстаном договоренности не выполняются до конца”, - сказал он.

Президент Казахстана также поздравил премьер-министра Украины с победой украинского футбольного клуба “Шахтер” в Кубке УЕФА.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2008 года министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что Украина рассчитывает на 10-процентное паевое участие в Международном центре по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске. Он напомнил, что на сегодня 49% в проекте принадлежит российской стороне, 10% - Казахстану.

В сентябре 2007 года Федеральное агентство по атомной энергии РФ (Росатом) передало Украине на изучение проект договора о присоединении к Международному центру по обогащению урана в Ангарске (МЦОУ).

Сегодня все топливо для реакторов, используемое в Украине, производится в России, поэтому проблема диверсификации поставок ядерного топлива остается открытой.

Справка УНИАН. 10 мая 2007 года Россия и Казахстан подписали соглашение о создании Международного центра по обогащению урана.

Международный центр по обогащению урана планируется организовать в Ангарске (Иркутска область) на базе Ангарского электролизного химического комбината. Учредительные документы о создании центра подписали в октябре 2006 года российское ОАО «Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». Запуск обогатительных мощностей в рамках СП запланирован на 2013 год.