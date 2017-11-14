Стокгольмский арбитраж перенес принятие решения по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма перенес предельные сроки вынесения решений по делам между Национальной акционерной компанией "Нафтогазом" и российским газовым монополистом "Газпромом" по контрактам на поставку и транзит газа на 30 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года соответственно.

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Согласно сообщению, такие действия суда связаны с подачей "Газпромом" 7 ноября апелляции на отдельное решение трибунала от 31 мая 2017 по контракту на поставку газа.

В пресс-службе напомнили, что между "Нафтогазом" и "Газпромом" действуют два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины в ЕС. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из этих контрактов.

Сообщается, что контракт на поставку газа предусматривает обязанность "Нафтогаза" платить за 41,6 миллиардов кубометров газа в год, независимо от того, отбирает компания эти объемы или нет (принцип "бери или плати").

Так, с учетом 2017 года требования "Газпрома" по этому положению контракта на конец текущего года составили бы более 56 миллиардов долларов (включая проценты).

"В отдельном решении от 31 мая 2017 суд отказал "Газпрому" в удовлетворении этих требований", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на 2018-2019 годы, до завершения действия контракта, "Нафтогаз" требует привести это положение в соответствие с европейским законодательством о защите конкуренции, в результате чего контрактные объемы газа будут кардинально уменьшены - с 52 миллиардов кубометров в год до уровня, при котором они не будут превышать 50 процентов от фактических потребностей "Нафтогаза" в импортируемом газе.

"Таким образом, "Нафтогаз" сможет избежать необходимости платить около 28 миллиардов долларов. в 2018-2019 годах ожидаемой разницы между реальными потребностями "Нафтогаза" и стоимостью объемов газа, которые предусматривались по контракту", - сообщили в компании.

Также в арбитражном производстве "Нафтогаз" требует пересмотреть контрактную цену, а "Газпром" настаивает, чтобы контрактная цена не пересматривалась.

"По уже вынесенным отдельным решениям арбитража пересмотр цены охватывает период с определенной даты во II квартале 2014 года. Учитывая удельный вес в соответствующих объемах импортируемого газа, наиболее значимым для пересмотра цены является именно второй квартал 2014 года, когда контрактная цена составляла 485 долларов за тысячу кубометров", - отметили в компании.

Отмечается, что в отличие от арбитражного производства по контракту на поставку газа, где позиция "Нафтогаза" является прежде всего оборонной, в производстве по контракту на транзит "Нафтогаз" занимает наступательную позицию.

"Нафтогаз" может получить до 16 миллиардов долларов (включая проценты) за 2009-2017 годы, и ожидаемые дополнительные доходы от транзита на уровне 7,9 миллиарда долларов за 2018-2019 годы, если арбитраж применит к контракту украинское энергетическое законодательство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для этого необходимо, чтобы суд согласился с позицией "Нафтогаза", что это законодательство является обязательным по отношению к контракту, соответствует европейскому энергетическому законодательству и поэтому должно быть применено, несмотря на то, что контрактом предусмотрено применение права Швеции.

Также для этого необходимо, чтобы арбитраж не согласился с позицией противоположной стороны относительно того, что Украина не смогла должным образом внедрить Третий энергетический пакет ЕС на украинском рынке природного газа.

"Отделение оператора украинской ГТС ("анбандлинг") также зависит от применения арбитражем украинского законодательства, так как по транзитному контракту непосредственно "Нафтогаз" предоставляет "Газпрому" услуги по транзиту, и его права и обязательства по этому контракту не могут быть переданы отделенному газотранспортному оператору", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов, а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.