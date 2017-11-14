АМКУ просит "Нафтогаз" предоставить доказательства потери компанией монопольного положения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обратился к Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с просьбой предоставить материалы, свидетельствующие о том, что компания утратила свое монопольное положение на рынке газа, сообщила пресс-служба АМКУ.

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"Комитет обратился к компании с предложением предоставить материалы по результатам проведенного НАК "Нафтогаз Украины" анализа с использованием стандартных европейских методик (SSNIP тест), которые свидетельствуют о том, что компания уже не занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АМКУ в 2017 году начал собственное исследование рынков природного газа с целью определения конкурентной среды, а также выявления и определения, имеющихся на этих рынках проблем, препятствующих развитию конкуренции.

"По результатам проведенного исследования комитетом будут приняты меры, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в "Нафтогазе" заявили, что результаты анализа, проведенного компанией с использованием стандартных европейских методик (SSNIP тест), свидетельствуют о том, что после интеграции украинского рынка газа в европейский, "Нафтогаз" уже не занимает монопольное положение на рынке газа.

Справка УНИАН. "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.