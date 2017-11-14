"Газпром" поставил на оккупированный Донбасс 1,5 миллиарда кубов газа - отчёт

Российский газовый гигант "Газпром" поставил на оккупированный Донбасс за 9 месяцев 2017 года 1,5 миллиарда кубометров газа. Об этом говорится в отчете российской газовой компании за третий квартал 2017 года, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

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В частности, в документе в разделе поставок в страны СНГ указано, что в Украину поставлено 1,575 миллиарда кубометров природного газа, при том что "Нафтогаз" прекратил закупки российского газа еще в ноябре 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 24 октября глава правления национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Стокгольмский арбитраж, в рамках рассмотрения спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту на покупку газа, до конца ноября этого года примет решение по вопросу оплаты поставок "голубого топлива" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

С ноября 2015 года "Нафтогаз" прекратил закупки газа у "Газпрома" и перешел на импортные поставки из стран ЕС. Еще до этого Россия начала поставлять газ на Донбасс "на основании обращения газовых структур "непризнанных республик".

30 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве сообщил, что "Газпром" поставил на оккупированный Донбасс газ в объеме 5,46 миллиарда кубометров на сумму более чем 1 миллиард долларов.