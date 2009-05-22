Суд обязал «Укртатнафту» реализовать 18,3% акций

Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обязано реализовать 18,296% акций своим акционерам. Об этом пишет сегодня газета «Дело».

Издание отмечает, что иск был подан миноритарным акционером "Укртатнафты" - компанией "Корсан", которая владеет 1,25% акций «Укртатнафты».

Подлежащий реализации пакет в 18,3% изначально находился в руках американской SeaGroup International Inc. и швейцарской АмRuz Trading AG. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана — компании «Татнефть» и правительства республики.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг оффшорами неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

В то же время начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что госкомпания рассматривает возможность выкупа всех 18,3% акций СП. «Нафтогаз» направил в адрес менеджмента «Укртатнафты» обращение, в котором сообщил о своем первоочередном праве на приобретение пакета.

Источник «Дела» в «Татнефти» отметил, что компания пока не рассматривала вопрос о возможности выкупа акций. Вместе с тем право «Нафтогаза» на первоочередное приобретение пакета в «Татнефти» назвали «спорным». «Такое право акционера предусмотрено в случае отчуждения ценных бумаг другим акционером. А если акции считаются неоплаченными, то их судьбу должен решать наблюдательный совет», — сказал собеседник издания.

По его мнению, правильнее всего было бы распределить акции между всеми акционерами пропорционально их доле. Однако также возможна продажа пакета на аукционе с неограниченным доступом (но поскольку «Укртатнафта» зарегистрирована в форме ЗАО, это маловероятно. Для продажи третьим лицам потребовалось бы согласие всех акционеров). Теоретически возможно и такое, что наблюдательный совет примет решение о продаже акций определенному акционеру.

Напомним, 9 января 2009 года Днепропетровский хозяйственный суд обязал ЗАО "Информсистема" (Днепропетровск), являющееся временным регистратором "Укртатнафты", списать спорные 18,296% акций компании со счета НАК "Нафтогаз Украины" на счета "Укртатнафты".

Украинская сторона несколько лет оспаривала правомерность передачи 18,296% акций "Укртатнафты" компаниям Seagroup International и Amruz Trading. Финансовая компания "Укрнафтогаз" как регистратор "Укртатнафты" в мае 2007 года по решению суда передала спорный пакет акций ЗАО на хранение "Нафтогазу Украины".

Хозяйственный суд Киева решениями от 28 мая и 2 июня 2008 года признал незаконной покупку Seagroup и Amruz 18,296% акций "Укртатнафты" за векселя. Киевский апелляционный хозяйственный суд в августе оставил в силе решение первой инстанции, отказав иностранным компаниям в удовлетворении направленных ими жалоб.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).