Турчинов: финансовое состояние “Нафтогаза” стабильное

Финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” остается стабильным, и никаких предпосылок к возникновению очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, подтверждением стабильности НАК “Нафтогаз Украины” является тот факт, что вчера, 21 мая, компания перевела последний транш, и полностью рассчиталась по одному из кредитов в 200 млн. дол., который был получен в английском “Стандарт банке”.

“Это является еще одним подтверждением финансовой стабильности и надежности “Нафтогаза”, - сказал он.

По информации первого вице-премьер-министра, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что втрое больше чистого дохода, полученного за соответствующий период 2008 года.

“Что касается данных, на которые ссылается источник в правительстве РФ, - мы знаем, что это так называемый аналитический центр, который контролируется представителями группы ФИРТАША-БОЙКО-ЛЁВОЧКИНА. Мы понимаем, что господин ФИРТАШ до сих пор не может смириться с тем, что коррупционные схемы устранены с газового рынка Украины. Но, заверяю вас, никакие посягательства и клевета со стороны “газовых мошенников”, а также “кликушество” со стороны некоторых украинских высокопоставленных лиц не повлияют на политику правительства в газовом секторе Украины и стабильность НАК “Нафтогаз Украины”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что отсутствие у Украины денег на закачивание природного газа в ПХГ может стать технологической проблемой.

"Сейчас мы сталкиваемся с необходимостью закачки в ПХГ (подземные хранилища газа) Украины 19,5 млрд. кубических метров газа стоимостью свыше 4 млрд. долл. У Украины из-за того, что находится в кризисной ситуации, предбанкротной практически, судя по всему таких финансовых средств нет. Кредитовать Украину, похоже, никто не торопится, и это уже может перейти из коммерческой проблемы в технологическую", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Напомним, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов, и данный документ может быть готов уже после майских праздников.

19 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что министерство допускает уточнение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год. По его словам, финплан компании может быть откорректирован в части предусмотрения денежных ресурсов, необходимых для обеспечения закачки газа в подземные хранилища. При этом он напомнил, что НАК планирует закачать в ПХГ в текущем году 19,2 млрд. куб. м газа.