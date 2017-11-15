В Кабмине отчитались о запасах угля на ТЭС

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 8 по 15 ноября текущего года увеличились на 9% – до 1,197 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеГройсман о планах на будущее: мы должны отказаться от импорта угля

При этом запасы антрацитового угля сократились на 1,3% - до 500,7 тыс. тонн с 507,4 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки увеличились на 18% – до 696,3 тыс. тонн с 590,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.