«Нафтогаз» начнет добычу нефти в ОАЭ

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» до осени начнет добычу нефти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Через 2-3 месяца рассчитываю, что пойдет нефть с украинской скважины в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что ранее «Нафтогаз Украины» уже начал добычу нефти в Египте, и в 2010 году объем добываемого ресурса составит около 1 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, 29 марта т.г. НАК «Нафтогаз Украины», в ходе реализации проекта по разведке и разработке месторождений углеводородов на территории эмирата Аль-Фуджейра (ОАЭ). начала бурение первой поисковой скважины Hamad-1 на суше в рамках контракта о долевом распределении продукции, заключенного между правительством эмирата Аль-Фуджейра, НАК «Нафтогаз Украины» и Naftogaz Middle East L.L.C.

Проектная глубина скважины составляет 5500 м. В результате бурения ожидается получить приток природного газа и газоконденсата.

Справка УНИАН. 26 января 2005 года был подписан контракт о долевом распределении продукции между правительством эмирата Аль-Фуджейра (ОАЭ), НАК «Нафтогаз Украины» и Naftogaz Middle East L.L.C., которым предусмотрено проведение работ по поиску и разведке месторождений углеводородов на территории эмирата Аль-Фуджейра и в случае открытия запасов – их разработка и эксплуатация.

В соответствии с контрактом, работы по поиску и добыче энергоресурсов запланировано проводить на 4 блоках – двух на суше и двух на морском шельфе Оманского залива. На первом этапе предусматривалось бурение 2 поисковых и 4 разведывательных скважин.

6 мая 2005 года было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта и распределении прибыли между НАК «Нафтогаз Украины», ТПП «Аль-Джазира» и компанией Naftogaz Middle East L.L.C.

Деятельность украинского инвестора предусматривается на условиях, указанных в контракте и соглашении.

Основные характеристики проекта: срок действия соглашения – 29 лет, из них период разведки – 4 года. Проектная добыча природного газа – 47 млрд. куб. м. Проектная добыча конденсата – 14,9 млн. тонн.