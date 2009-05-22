ЕК поддержала участие России в модернизации ГТС Украины

Европейская комиссия поддерживает участие России в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы приветствовали бы участие России в этом процессе. Я присутствовал на этой конференции в Брюсселе, я сказал, что мы приветствовали бы участие России в этих усилиях. И насколько я понял, украинские власти также открыты к такой перспективе», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

В то же время, он подчеркнул, что у ЕС есть возможность строить отношения с Украиной, так же как и у России есть возможность ведения двусторонних отношений с другими партнёрами.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что подготовка декларации о модернизации украинской ГТС между ЕС и Украиной велась на протяжении многих лет.

«Несколько лет назад мы заключили соглашение с Украиной о техническом сотрудничестве в области энергетики. 23 марта в Брюсселе прошла конференция. Она не была непосредственно связана с недавним газовым кризисом между Россией и Украиной", - сказал он.

"На самом деле это было результатом многих лет работы, в ходе которой наши украинские партнёры пытались добиться того, чтобы со стороны Европейского союза и со стороны международных финансовых учреждений были предприняты усилия по модернизации их газотранспортной сети. И это совершенно понятно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию о модернизации ГТС Украины. Кабинет министров Украины поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия не будет присоединяться в декларации Украины и Евросоюза по модернизации украинской газотранспортной системы. "Это двусторонний документ, мы не видим смысла присоединяться", - сказал он.