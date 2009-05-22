Баррозу: РФ и Украина должны сделать все

17:02, 22 мая 2009
Энергетика
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Для стабильности поставок газа в Европу

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ призывает Россию и Украину сделать все возможное для неповторения срыва поставок газа в Европу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Что касается проблемы сбоя поставок, мы, безусловно, надеемся, что они не повторятся. В прошлом году всё это имело весьма губительные последствия, так же как и в начале текущего года, но эта проблема не была создана Европейским Союзом», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он подчеркнул, что государства Европейского Союза страдали от результатов проблемы, которая возникла не в Евросоюзе и не в государствах – членах ЕС.

«Поэтому мы просим Россию и, конечно же, Украину сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить любой другой кризис подобного рода в следующем году, поскольку, мне кажется, это было бы вредно для общей атмосферы наших отношений, если повторится подобный кризис», - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что поэтому ЕС выдвинул ряд предложений по поводу механизмов раннего предупреждения в этой сфере.

«Но помимо самих механизмов, мне кажется, более важный момент – это политическая воля со всех сторон с тем, чтобы избежать повторения подобных кризисов. И об этом я говорил в ходе нашей встречи», - сказал Ж.БОРРОЗУ.

Он выразил надежду: «Конечно, мы рассчитываем на то, что и Россия, и Украина сделают всё от них зависящее, для того чтобы европейские потребители, которые не виновны в возникновении таких проблем, вновь не оказались в ситуации, когда они страдают от таких негативных последствий.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе делала виновной Украину, обвиняя ее в краже газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила поставки газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

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