СБУ разоблачила участников рынка сжиженного газа в неуплате 1,3 миллиарда налогов

Служба безопасности Украины разоблачила участников рынка сжиженного газа в неуплате 1,3 млрд грн налогов и обязательных платежей.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины на странице в Facebook.

"Правоохранители установили, что ряд отечественных предприятий - поставщиков газа, трейдеров, компаний оптовой и розничной торговли топливом организовали противоправную схему для минимизации налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах коммерсантов СБУ изъяла документацию, носители информации, печати и фиктивные договоры реализации сжиженного газа через конвертационные центры.

"В ходе спецоперации оперативники СБ Украины пресекли деятельность двух конвертцентров, которые использовались дельцами для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что спецоперация прошла в рамках продолжения расследования уголовного производства в отношении нелегального механизма реализации сжиженного газа на внутреннем рынке.