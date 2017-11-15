СБУ разоблачила участников рынка сжиженного газа в неуплате 1,3 миллиарда налогов
СБУ пресекла деятельность двух конвертцентров, которые использовались для уклонения от уплаты налогов.
Служба безопасности Украины разоблачила участников рынка сжиженного газа в неуплате 1,3 млрд грн налогов и обязательных платежей.
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Об этом сообщает Служба безопасности Украины на странице в Facebook.
"Правоохранители установили, что ряд отечественных предприятий - поставщиков газа, трейдеров, компаний оптовой и розничной торговли топливом организовали противоправную схему для минимизации налогов и обязательных платежей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в офисах коммерсантов СБУ изъяла документацию, носители информации, печати и фиктивные договоры реализации сжиженного газа через конвертационные центры.
"В ходе спецоперации оперативники СБ Украины пресекли деятельность двух конвертцентров, которые использовались дельцами для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что спецоперация прошла в рамках продолжения расследования уголовного производства в отношении нелегального механизма реализации сжиженного газа на внутреннем рынке.