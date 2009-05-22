Россия частично финансирует закачку газа в ПХГ Украины

Премьер РФ Владимир Путин заявил о готовности России участвовать в финансировании закачки Украиной российского газа в ПХГ, однако пока не решено в какой доле, сообщает РИА Новости..

"Россия готова внести свою долю, но только долю. А какова эта доля - это мы должны решить в процессе переговоров", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с украинской коллегой Юлией Тимошенко, отвечая на вопрос об источниках финансирования закупки российского газа.

Премьер РФ сообщил, что, учитывая технологические аспекты, газ необходимо закачать именно сейчас. При этом, подчеркнул он, позднее этот газ закачать не получится.

"Речь идет о том, что сейчас, именно в этот период, должна быть произведена эта закачка, потому что без закачанного в хранилище газа, украинская экономика нормально существовать в осенно-зимний период не сможет", - сказал он.

По его словам, в течение прошедшего года из хранилищ было поднято 15 миллиардов кубометров газа параллельно с отбором газа из трубопровода в ходе поставок на Украину газа для внутреннего потребления.