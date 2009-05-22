"Винницаоблтопливо" планирует получить 7 млн. грн. прибыли

"Винницаоблтопливо" в этом году планирует получить прибыль в размере 7,06 млн. грн. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По плану предусмотрено реализовать в 2009 году твердого топлива 100 тыс. тонн, в том числе: населению - 35,0 тыс. тонн; коммунально-бытовым потребителям - 65,0 тыс. тонн. Также компания намерна реализовать товаров на 45 млн. грн., предоставить услуг автомобилей и грузоподъемников на 4 млн. 40 тыс. грн., аренды – на 1 млн. 350 тыс. грн.

При выполнении планов предполагается получить балансовую прибыль от реализации твердого топлива - 2,09 млн. грн.; от реализации товаров - 3,07 млн. грн.; от предоставления услуг - 0,5 млн. грн.; от аренды - 1,1 млн. грн.; от производства - 0,3 млн. грн.

В 2009 году компания намерена усилить и расширить материальную базу: завершить строительство навесов и построить новые в Виннице, Ильинцах, Пещанке, Тыврове; оборудовать выставочные залы в Жмеринке и Шаргороде; провести ремонт железнодорожных путей; расширить компьютерную сеть (подключить к компьютерной сети 12 топливных складов).

Как сообщал УНИАН, "Винницаоблтопливо" в 2008 году сократило прибыль на 21% или на 0,880 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 3,312 млн. грн., чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 23,07% или на 12,395 млн. грн. в сравнении с 2007 годом - до 66,117 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Винницаоблтопливо" основано в 1997 году. В составе ОАО "Винницаоблтопливо" 36 топливных складов, кирпичный цех, цех по расфасовке цемента, пасека. Основными видами деятельности ОАО является организация работ по обеспечению и отладке прямых хозяйственных связей, развитие коммерческой деятельности, маркетинговых и других услуг; организация оптовой и розничной торговли; торгово-закупочная, посредническая деятельность; реализация продукции и товаров, как собственного, так и другого производства; предоставление разных транспортных услуг; организация торговли строительными материалами.

10,597%, 14,485%, 11,652% и 30,189% акций ОАО владеют физические лица.