"Нафтогаз" увеличил прибыль почти до 31 миллиарда

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2017 года увеличила чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30,579 млрд грн.

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Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход «Нафтогаза» от реализации продукции за девять месяцев текущего года увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2016 года до 130,649 млрд грн с 95,574 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период 2017 года сократилась до 27,477 млрд грн с 33,684 млрд грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 26,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд грн чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.