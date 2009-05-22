Киев создаст «Киевтеплокоммунэнерго»

Столичная власть до июля этого года планирует создать муниципальное предприятие «Киевтеплокоммунэнерго», которое будет поставлять жителям города горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Вчера мы закончили подготовку, и в понедельник выйдет распоряжение о создании «Киевтеплокоммунэнерго» и утверждении устава. Будет назначен руководитель на период становления», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он объяснил, что договором об аренде теплосетей столицы, которые столица передала акционерной компании «Киевэнерго», предусмотрено, что эти теплосети переходят «Киевтеплокоммунэнерго», если «Киевэнерго» отказывается предоставлять услуги по снабжению горячей воды. А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что договор аренды перерывается автоматически в части передачи «Киевэнерго» теплопунктов и других теплосетей города.

На сегодня «Киевэнерго» не подписало с ЖЭКами соответствующие договоры, в которых признает себя производителем и поставщиком указанных услуг, отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, создание «Киевтеплокоммунэнерго» означает, что появится производитель услуг, который будет предоставлять киевлянам не энергию для нагрева воды, а горячую воду.

Он также обратил внимание, что после создания коммунального предприятия у ЖЭКов, которые сейчас отвечают за снабжение горячей воды, уменьшится количество услуг, которые они предоставляют жителям города, – у них останется только услуги по содержанию домов, в результате чего должно повыситься качество этих услуг.

На вопрос журналистов, когда будет создано «Киевтеплокоммунэнерго», А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что это может произойти на протяжении месяца после подписания распоряжения.

«До июля оно («Киевтеплокоммунэнерго» - УНИАН) уже должно быть подготовлено к работе», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также проинформировал, что в настоящее время власть города ожидает от «Киевэнерго» официального ответа относительно расторжения договора об аренде теплосетей.

На вопрос журналистов, если «Киевэнерго» не согласится передавать теплосети, то за счет чего будет работать «Киевтеплокоммунэнерго», А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что в таком случае муниципальная компания примет в свое подчинение и теплопункты и подстанции, которые отказывается принимать на баланс «Киевэнерго».

«Это примет «Киевтеплокоммунэнерго» и будет работать. И всегда будет той структурой, которая выступает альтернативой «Киевэнерго», и они уже не будут так себя вести», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО.