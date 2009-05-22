ЕС не откажется от энергетической хартии

Европейский Союз не намерен отказываться от своей энергетической хартии в части более тесной связи со странами Восточной Европы, сообщает k2kapital со ссылкой на AFP.

Об этом, не смотря на критику РФ, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу (Jose Manuel Barroso).

"Мы открыты для обсуждения предложений, выдвинутых Россией, но строим отношения на основе существующих соглашений, не разрушая, не ставя под давление систему, которая уже существует", - подчеркнул Баррозу на саммите Россия-ЕС на высшем уровне в Хабаровске.