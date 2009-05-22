Газ в ПХГ Украины должен быть закачан

Премьер-министрам России и Украины в ходе переговоров в пятницу в Астане не удалось договориться о путях решения проблемы закачки российского газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ).

Это уже вторая за последние две декады встреча Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Последние их переговоры прошли в Москве 29 апреля и продолжались около шести часов. В этот раз беседа глав российского и украинского правительств заняла чуть более тридцати минут. Тимошенко в начале встречи с Путиным выразила уверенность, что они найдут взаимопонимание по вопросу наполнения ПХГ.

Из опубликованных накануне данных экспертов следует, что "Нафтогаз Украины" не имеет средств на покупку газа, необходимого для летней закачки в подземные хранилища. Если украинская сторона в итоге не сможет решить эту проблему, это значит, что зимой "Нафтогаз" не сможет выполнить обязательства по транзиту российского газа европейским потребителям, считают специалисты.

В то же время первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня заявил, что финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” остается стабильным, и никаких предпосылок к возникновению очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует.

По словам А.ТУРЧИНОВА, подтверждением стабильности НАК “Нафтогаз Украины” является тот факт, что вчера, 21 мая, компания перевела последний транш, и полностью рассчиталась по одному из кредитов в 200 млн. долл., который был получен в английском “Стандарт банке”.

По информации первого вице-премьер-министра, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что втрое больше чистого дохода, полученного за соответствующий период 2008 года.

Напомним, "Газпром" 1 января 2009 года прекратил поставки газа Украине, а 7 января на две недели был прекращен и транзит в Европу через украинскую территорию. Российская сторона связывала это с несвоевременной оплатой газа украинской стороной. Возобновить поставки в ЕС удалось лишь после подписания 19 января контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", предшествовавшие этому переговоры вели премьеры РФ и Украины.

ПХГ Украины и Россия и ЕС Украине необходимо для обеспечения работы газотранспортной системы и поставок газа в ЕС закачать в свои подземные хранилища 19,5 миллиарда кубометров газа. На эти цели ей нужно около 5 миллиардов долларов.

По итогам встречи с Тимошенко в пятницу Путин заявил, что Россия готова внести свою долю в финансирование закачки Украиной российского газа в ПХГ, но только долю.

"А какова эта доля - это мы должны решить в процессе переговоров", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов об источниках финансирования закупки российского газа.

В этот день ранее, после саммита Россия-ЕС в Хабаровске президент России Дмитрий Медведев заявил журналистам, что предлагает Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. По словам российского президента, РФ готова помочь украинскому государству, но хотела бы, чтобы значительную часть этой работы взял на себя Европейский союз.

Между тем, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский на пресс-конференции в пятницу в Киеве заявил, что Украина не обращалась ни к России, ни к Европейскому союзу с просьбами о кредитах для обеспечения закупок газа для закачки его в хранилища.

Путин также отметил, что, учитывая технологические аспекты, газ необходимо закачать именно сейчас - позднее это сделать не получится, без закачанного в хранилище газа украинская экономика нормально существовать в осенне-зимний период не сможет.

Он сообщил, что Россия обращалась в Европейскую комиссию с вопросом о финансировании закачки газа в украинские ПХГ и там ответили, что для Украины средств нет. Между тем, как подчеркнул российский премьер, это общая проблема, потому что нормальное обеспечение потребителей Украины является очень существенным условием обеспечения транзита европейским потребителям.

Премьер-министр Украины считает, что закачка газа в хранилища будет произведена. "Я думаю, что закачка будет", - заявила Ю.Тимошенко, добавив при этом, что окончательного решения о деталях закачки нет.

"Решение на эту тему мы еще окончательно не приняли, но я верю, что мы найдем компромиссное решение, которое позволит обеспечить стабильную работу в осенне-зимний период", - сказала украинский премьер.

Пятилетний аванс Путин сообщил, что Россия для оплаты Киевом газа для закачки в ПХГ предложила Украине осуществить авансовые платежи за транзит российского газа через ее территорию на срок до пяти лет.

При этом глава российского правительства признал, что "риски для России очень большие, имея в виду предстоящие президентские выборы в Украине и все, что связано с возможной реорганизацией газотранспортных структур Украины".

Накануне источник в российской делегации, которая находится в Астане, сообщил, что "Газпром" перечислил "Нафтогазу Украины" предоплату за транзит газа за весь 2009 год и что лимит авансирования Россией этой украинской компании исчерпан.

По мнению Путина, негативное влияние на проблему оказывает отсутствие единой позиции в руководстве Украины по этому вопросу.

"В последнее время ситуация, к сожалению, усугубилась: мы слышали совсем недавно - президент Ющенко сделал заявление о том, что такая форма оплаты неприемлема и чуть ли незаконна, - сказал он. - Я прошу общественность двух наших стран обратить на это внимание. В таких условиях и так с большими рисками мы решать вопросы в таком режиме вряд ли сможем. Нам нужна консолидированная позиция руководства Украины. И даже это еще не значит, что мы сможем закрыть все проблемы".

Президент Украины в интервью украинской газете "Дело" в середине мая выразил обеспокоенность финансовым состоянием компании "Нафтогаз Украины", вызванным невыгодными, по его мнению, украинско-российскими январскими договоренностями. В частности, Ющенко высказал предположение, что неспособность компании рассчитаться за потребленный газ может привести к тому, что она будет вынуждена рассчитываться собственными активами, к которым продолжает принадлежать газотранспортная система. Со своей стороны, заверил украинский Президент, он применит все конституционные полномочия, чтобы ситуация вокруг НАК не приобрела такого угрожающего характера.

Путин сообщил, что на состоявшихся в пятницу переговорах украинская сторона предоставила определенные предложения по решению возникшей проблемы.

"Украинская сторона сформулировала свои предложения, мы их внимательно рассмотрим и в ближайшее время мы продолжим контакты для того, чтобы определить дальнейшие шаги по решению этого вопроса", - заявил российский премьер.

А Европа что

В свою очередь президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Россию и Украину сделать все возможное для неповторения срыва поставок газа в Европу. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Что касается проблемы сбоя поставок, мы, безусловно, надеемся, что они не повторятся. В прошлом году всё это имело весьма губительные последствия, так же как и в начале текущего года, но эта проблема не была создана Европейским Союзом», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что поэтому ЕС выдвинул ряд предложений по поводу механизмов раннего предупреждения в этой сфере. «Но помимо самих механизмов, мне кажется, более важный момент – это политическая воля со всех сторон с тем, чтобы избежать повторения подобных кризисов. И об этом я говорил в ходе нашей встречи», - сказал Ж.БАРРОЗУ.