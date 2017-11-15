Транзит российского газа через Украину достиг 7-летнего максимума

Транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) достиг рекордного показателя за последние 7 лет – 80,8 миллиарда кубометров, сообщает государственная компания-оператор ГТС "Укртрансгаз".

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"По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние 7 лет 80,8 миллиарда кубометров природного газа в 2017 году", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что общий объем транзита за весь прошлый год составил 82,2 миллиарда кубометров, а за аналогичный период 2016 года – 68,8 миллиарда кубометров.

Отмечается, что наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период (в январе – 8,9 миллиарда кубометров) и при остановке на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" (в августе и сентябре – 8,8 миллиарда кубометров и 8,4 миллиарда кубометров).

"При этом "Газпром" систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа с "Нафтогаз Украины" по соблюдению давлений газа в магистральных газопроводах. В 2017 году во входной точке ГИС "Суджа", которая находится на российско-украинской границе, давление было ниже контрактного диапазона (60-65 кгс/кв. см) в течение 277 суток (89%), среднее давление за эти дни - 56 кгс/кв. см. В начале ноября на ГИС "Суджа" было зафиксировано еще большее падение давления до 52-54 кгс /кв. см", - отметили в пресс-службе.

В то же время сообщается, что после информирования "Укртрансгазом" постоянно действующей мониторинговой группы Европейской комиссии о систематических нарушениях со стороны "Газпрома" впервые за последние 2 месяца давление увеличилось (с 7 ноября) до определенных контрактом 60-65 кгс /кв. см.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. За первое полугодие 2017 года транзит газа вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – 45,7 миллиарда кубометров.

По данным "Укртрансгаза", украинская ГТС может обеспечивать транзит природного газа из России в страны ЕС и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины, а именно – в диапазоне 250 миллионов кубометров в сутки.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".