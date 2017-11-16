Кабмин отменил конкурсный отбор на должности независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины отменил конкурс на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и обязал Министерство экономического развития и торговли вносить на рассмотрение правительства кандидатуры как представителей государства, так и независимых членов.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, соответствующее решение было принято Кабинетом министров 10 ноября.

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«Своим решением от 10 ноября 2017 года правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК «НафтогазУкраины». Правительство также обязало Минэкономразвития вносить на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения относительно кандидатов на должности в наблюдательном совете в качестве как независимых членов, так и представителей государства», - говорится в сообщении.

При этом Минэкономразвития обеспечивает лишь техническую функцию по подготовке проектов нормативно-правовых актов для дальнейшего их вынесения на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. От государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года подал в отставку независимый член набсовета Чарльз Проктор.

Оставшиеся независимые члены набсовета Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили в сентябре о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства. По информации «Нафтогаза», уход независимых членов набсовета создает риски для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, а также ставит под угрозу выполнение планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

5 октября в «Нафтогазе» сообщили, что Уорвик и Ричардс официально сложили свои полномочия. Международные партнеры Украины консолидированно выразили обеспокоенность ситуацией, которая может затормозить реформу энергетического сектора. На данный момент функции наблюдательного совета «Нафтогаза» выполняет правительство.

Ранее функцию отбора независимых членов набсовета выполнял номинационный комитет, в котором участвовали как члены правительства, так и члены международных организаций.