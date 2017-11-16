Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть слабо растут в рамках коррекции после снижения накануне из-за данных о росте запасов "черного золота" в США, сообщает Прайм.

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"По состоянию 06:58 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,18% - до 61,98 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,05%, до 55,36 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране оказали давление на нефтяные цены в ходе торгов предыдущего дня. Так, запасы за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 459 миллионов баррелей. Эксперты ожидали, напротив, снижения показателя на 0,48%, или на 2,2 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на данные по добыче, которая увеличилась на 0,26%, или на 25 тысяч баррелей в сутки, до 9,645 миллиона баррелей в сутки.

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Теперь внимание трейдеров обращено к грядущей встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи, которая состоится 30 ноября в Вене. Инвесторы ожидают, что по результатам встречи сделка может быть продлена.

"ОПЕК, возглавляемая Саудовской Аравией, будет стремиться к тому, чтобы оказать поддержку рынку", - цитирует агентство Reuters слова аналитика ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, а в мае продлено на девять месяцев — до конца марта 2018 года.