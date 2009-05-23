Дубина принял отставку своего заместителя Триколича

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА принял отставку своего заместителя Владимира ТРИКОЛИЧА.

Об этом О.ДУБИНА сообщил в комментарии «Зеркалу недели».

«Действительно, Владимир ТРИКОЛИЧ написал заявление об уходе с занимаемой должности, скажем так, по собственному желанию. И я его принял. Далее - без комментариев», - сказал О.ДУБИНА, вышедший на минувшей неделе с больничного.

В настоящее время оформленное в «Нафтогазе» заявление В.ТРИКОЛИЧА находится на визировании в Министерстве топлива и энергетики Украины - управляющем органе НАК «Нафтогаз Украины».

Как пишет «ЗН», по информации источников, близких к главе правления НАК, у О.ДУБИНЫ состоялось серьезное обсуждение с В.ТРИКОЛИЧЕМ перед его отставкой проблемы махинаций на украинском рынке распределения газа.

Источники в окружении В.ТРИКОЛИЧА утверждают, что главным поводом для недовольства им стал тот факт, что он разрешил выделить лимиты газа принадлежащим совладельцу «РосУкрЭнерго» Дмитрию ФИРТАШУ химическим заводам - ОАО «Крымский содовый завод» и ЗАО «Крымский титан».

Как сообщал УНИАН, В.ТРИКОЛИЧ был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 9 января 2008 года.