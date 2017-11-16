Украина сократила потребление антрацита на треть – Кистион

Украина в октябре 2017 года сократила потребление антрацитового угля на 300 тысяч тонн, или на 30%, по сравнению с октябрем прошлого года, сообщается на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на слова профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Читайте такжеВ Кабмине отчитались о запасах угля на ТЭС

Согласно сообщению, 100 тысяч тонн антрацита было сэкономлено за счет теплого октября, а 200 тысяч тонн - благодаря переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу.

Кистион рассчитывает, что в следующем году потребность в антраците будет еще меньше, так как сейчас активно реализуются мероприятия по уменьшению использования угля дефицитной антрацитной группы.

"На газовой группе угля уже работают две станции Змиевской ТЭС, до конца ноября 2017 будет переведено два энергоблока мощностью 150 МВт Приднепровской ТЭС. В планах на 2018 год - два энергоблока Приднепровской ТЭС, два Криворожской ТЭС, два Змиевской ТЭС и один Трипольской ТЭС. Поэтому в следующем году потребность в антраците существенно уменьшится", - цитирует Кистиона пресс-служба.

Вице-премьер подчеркнул, что стратегической задачей следующего года является наращивание собственной добычи угля газовой группы.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.

В сентябре 2017 года потребление каменного угля сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7% - до 3,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Поскольку показатели добычи не успевают за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения данной проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.