С начала года в Николаевской области закрыто более 500 подпольных АЗС - руководитель региональной ДФС Криль

Лица, которые пользовались различными схемами уклонения от уплаты налогов, развернули кампанию по дискредитации Государственной фискальной службы Николаевской области. Причиной стала эффективная борьба ГФС с подпольными АЗС, «минимизаторами», «конвертационными» центрами, участниками формирования «схемного» налогового кредита и другими нарушителями законодательства.

Об этом в своем интервью "НикВести" сообщил исполняющий обязанности руководителя Главного управления ГФС Николаевской области Роман Криль.

«Произошел мощный информационный вброс компромата, целью которого было представить деятельность Николаевской ГФС в негативном свете. Для нас это не стало сюрпризом - ведь деятельность фискальной службы в последнее время не нравилась людям, которые привыкли работать «втемную» и пользоваться различными схемами уклонения от уплаты налогов. Однако, на все атаки махинаторов мы ответим еще более эффективной работой», - отметил Роман Криль.

По его словам, причиной активизации дезинформаторов является результативная работа фискальной службы в Николаевской области.

«В январе-октябре этого года аудиторы ГФС провели 482 проверки, по результатам которых в бюджет поступило почти 30 млн. гривен. Также мы передали правоохранителям 24 материала с признаками уголовных преступлений. Они связаны с получением «теневых» доходов отдельными предприятиями региона. Кроме того, фискальной службе удалось добиться возмещения нанесенного государству ущерба на сумму свыше 1,4 млн грн. В результате наша область стала лидером по уменьшению налогового долга - он уменьшился на 60 млн. гривен», - заявил Роман Криль.

Также он отметил положительные результаты деятельности по контролю законности в сфере торговли подакцизными товарами и горюче-смазочными материалами.

«Были разоблачены 8 подпольных цехов изготовления алкогольной продукции и изъято товара на сумму 9,6 млн. грн., правоохранители завели 20 уголовных дел. Закрыто около 500 подпольных АЗС. В большинстве случаев - это обычная машина с бензовозом или кустарная цистерна с колонкой, где не соблюдались элементарные нормы безопасности. В 2017 году арестовано таких материалов на сумму 8 млн. грн., в результате проверок АЗС эти предприятия были оштрафованы на сумму более 2 млн. грн., а на лиц, уклонившихся от налогообложения, наложили штрафные санкции на сумму 13 млн. грн» - проинформировал и.о. руководителя Николаевской ГФС.