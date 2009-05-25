Вексельберг может стать главным управляющим ТНК-BP

Совет директоров ТНК-BP может утвердить назначение Виктора Вексельберга главным управляющим директором компании уже на следующем заседании в июне, сообщают "Ведомости" в понедельник со ссылкой на источник, близкий к акционерам ТНК-BP.

Предварительно это решение уже согласовано акционерами, утверждает бизнесмен, знакомый с руководством BP. Источник газеты, близкий к самой ТНК-BP, допускает, что такое возможно. Представители акционеров ТНК-ВР - BP и консорциума "Альфа-групп", Access Industries и "Реновы" (ААР), а также представитель Вексельберга от комментариев изданию отказались. Прежний глава компании Роберт Дадли ушел в отставку 1 декабря из-за громкого конфликта между BP и ААР. Одним из условий перемирия стало решение о том, что компанию возглавит "независимый"от обеих групп акционеров менеджер, свободно владеющий русским языком. По словам собеседников издания, решение о назначении Вексельберга может быть только временным - до тех пор, пока не найдется новый кандидат, который смог бы занять эту должность на постоянной основе. По данным собеседника "Ведомостей", Вексельберг может быть назначен на год-два. Поиски нового руководителя ТНК-BP ее акционеры ведут уже более полугода, отмечает газета. Среди кандидатов были бывший гендиректор UC Rusal Александр Булыгин и руководитель СУЭК Владимир Рашевский (оба отказались), а главным претендентом долгое время считался бывший гендиректор "Норникеля"Денис Морозов. Он приостановил переговоры с акционерами ТНК-BP еще в январе, из-за того что не смог согласовать с ними объем своих полномочий. На время поисков исполняющим обязанности руководителя компании стал Тим Саммерс, отвечающий в ТНК-BP за производство и технологии. Срок его полномочий в качестве главного управляющего директора истекает 1 июня. В настоящее время Вексельберг занимает должность исполнительного директора ТНК-BP и отвечает в компании за развитие газового бизнеса. По версии источника "Ведомостей", в ТНК-BP возможны и другие назначения: заместителями Вексельберга могут стать член совета директоров West Siberian Resources Максим Барский и выходец из "Интерроса"Павел Скитович.