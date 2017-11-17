Долгожданное назначение: Порошенко определился с членами конкурсной комиссии по НКРЭКУ

Президент Петр Порошенко назначил двух членов в состав Конкурсной комиссии, которая будет проводить ротацию и выбирать новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

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"Президент Петр Порошенко подписал Указ "Об определении лиц в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ". Согласно документу, ими стали президент Всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко и президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация "Укргидроэнерго" Семен Поташник", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября этого года двое из четырех членов НКРЭКУ уйдут с должности (согласно графику), что приведет к тому, что не будет кворума для принятия регулятором каких-либо решений.

В начале октября Верховная Рада утвердила кандидатуры двух членов в состав Конкурсной комиссии для проведения ротации нынешнего состава НКРЭКУ - Василия Яструбинского и Светлану Голикову.

11 октября Кабинет министров определил третьего члена Конкурсной комиссии, им стал топ-менеджер "Укрэнерго" Николай Ницак.

Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что обратится к главе государства с просьбой о назначении недостающих двух членов Конкурсной комиссии.

Еще в апреле 2016 года парламент принял закон о НКРЭКУ, согласно которому члены регулятора отбираются Конкурсной комиссией. Эта комиссия состоит из 5 членов, двух из которых назначает президент, одного – Кабмин по предложению Минэнергоугля и еще двух – профильные парламентские комитеты.