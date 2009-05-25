Россия сохранит объемы добычи нефти на уровне 2008 года, заявил вчера министр энергетики России Сергей Шматко, участвующий в "экономической восьмерке" в Риме. Об этом пушут "Финансовые известия".

- С удовлетворением могу сказать о надежной и стабильной ситуации в нефтяном секторе России в настоящий момент. Снижения добычи точно не произошло. Благодаря проведению налоговой реформы в рамках реализации антикризисных мер нам удалось сохранить доверие нефтедобывающих компаний, которые не снижают инвестиций", - отметил он. При этом министр считает, что после преодоления низкого уровня цен на нефть позиции России на рынке только усилятся.