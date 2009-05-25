Налог на добычу газа в РФ будут повышать раз в год

Минфин России планирует с 1 января 2010 года ввести ежегодную индексациюНДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на газ, чтобы "изымать значительные рентные доходы" предприятий газовой отрасли. Об этом говорится в проекте основных направлений налоговой политики на 2010-2012 годы, который будет рассмотрен на заседании президиума правительства России 25 мая, сообщают "Финансовые известия".

Предполагается индексировать НДПИ в соответствии с динамикой внутренних оптовых цен на газ. Напомним, с 2006 года ставка НДПИ на газ составляет 147 рублей за тысячу кубометров. В 2008 году Минфин и Минэкономразвития предлагали повысить НДПИ на газ в 5 раз - до 735 рублей за тысячу кубометров в 2010 году. Однако тогда решение об индексации было отложено до 2010 года из-за существенной инвестпрограммы "Газпрома", говорил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Теперь Минфин предложил иной вариант индексации. Это предложение не вызвало возражений на заседании бюджетной комиссии правительства.