Региональные отделениям АМКУ проверят операторов нефтерынка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) поручил региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В сообщении отмечается, что расследования органов АМКУ охватят как оптовых, так и розничных операторов рынка, их деятельность будет проанализирована на предмет возможных нарушений конкурентного законодательства.

В частности, расследование коснется самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ЧП «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нефть», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

«В связи с повышением цен на бензин и дизельное топливо мною дано поручение всем 27 председателям территориальных отделений комитета и соответствующему подразделению центрального аппарата в кратчайшие сроки провести глубокое исследование обоснованности действий нефтетрейдеров с целью выявления возможных злоупотреблений монопольным положением и антиконкурентных сговоров», – отметил и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Напомним, 28 апреля 2009 года АМКУ оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «КРЕБО», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые занимаются реализацией авиатоплива с заправкой самолетов, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.

На протяжении 2008 года органы АМКУ пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.

Как сообщалось, 20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А-95 на заправках "ОККО" и "КЛО" подорожало сразу на 30 коп./литр - с 5,98 до 6,28 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.