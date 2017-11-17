Польша хочет отказаться от российского газа и призывает соседей сделать то же самое

Польша планирует покупать ограниченные объемы газа в России после завершения в 2022 году долгосрочного контракта. Варшава призывает уменьшить закупки и соседние страны.

Об этом в эфире "Польского радио" заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает ТСН.

"Да, мы хотим завершить в 2022 году этот российский контракт. Более того, мы призываем другие страны, например Хорватию, чтобы она построила газовый терминал на побережье Адриатики, который мог бы обеспечить газом из других стран мира эту часть Европы", - сказал Ващиковский.

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Он отметил, что Польша инициирует программу по поставкам газа из США.

Ващиковский заявил, что в Европе есть немало нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, которых "покупает "Газпром". И поэтому они и говорят, что Россия никому не угрожает.

"Происходит соперничество за огромный рынок Центральной Европы, можно здесь добавить еще и каспийский газ и тому подобное. И это приводит к тому, что есть политики, которые, нужно прямо сказать, покупаются значительной зарплатой "Газпрома", - сказал министр.

Ващиковский привел пример с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, который в очередной раз защищал Москву и убеждал, что РФ никому, в том числе Польше, не угрожает. "Конечно, за деньги можно сказать все что угодно", - отметил министр.