В Крыму уровень оплаты за газ составил 52%

В Автономной Республике Крым в январе-апреле общий уровень оплаты за потребленный природный газ по фондам госадминистраций (население, бюджетные организации, предприятия коммунальной теплоэнергетики) составил 51,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве промышленности, транспорта, связи и ТЭК АРК.

В том числе население оплатило 91,9% полученного газа, при этом льготы составили 87,2%, субсидии - 84,2%. Бюджетные организации, финансируемые из госбюджета, оплатили 90,7% потребленного газа, из республиканского бюджета - 92,3%, местных бюджетов - 91,7%. Предприятия коммунальной теплоэнергетики рассчитались за полученный газ на 26,8%.