Крымчане в апреле рассчитались за электроэнергию на 103%

Потребители Автономной Республики Крым оплатили полученную в апреле 2009 года электроэнергию на 103,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ОАО "Крымэнерго".

В том числе предприятия промышленности оплатили 101,2% полученной электроэнергии, железная дорога - 144,7%, сельскохозяйственные производители - 108,%, предприятия ЖКХ - 102,9%, в том числе водоканал - 87,6%. Организации, финансируемые из госбюджета Украины, рассчитались на 101,9%, из республиканского и местных бюджетов - 102,5%.

Население оплатило 85,1% потребленной электроэнергии, прочие потребители - 126,5% (За аналогичный период 2008 года в Крыму потребителями уплачено 108,1%.)

За январь-апрель 2009 года потребители оплатили 96,2% потребленной электроэнергии. С начала текущего года задолженность потребителей за электроэнергию увеличилась на 3,8% (за аналогичный период прошлого года прирост долга составлял 2,2%).

В разрезе регионов худшие показатели по оплате (с учетом нормативного технологического расхода электроэнергии) за отчетный период имеют города Судак (85,6%), Керчь (90,0%), Ялта (90,6%) а также Нижнегорский (85,0%), Симферопольский (90,1%), Белогорский (90,7%) районы.